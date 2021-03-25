Şırnak'ta katıldığı kursta 70 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi
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Şırnak'ta katıldığı kursta 70 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi

Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel
Şırnak'ta katıldığı kursta 70 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Beyaz Tunç, katıldığı kursta ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Beyaz Tunç, katıldığı kursta ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tunç, İlçe Müftülüğü ve Gençlik Merkezi iş birliğiyle açılan Kur'an kursuna kayıt yaptırdı.

Torunu yaşındaki kursiyerlerle eğitim alan Tunç, çabası ve azmiyle Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi.

Tunç ile Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen 13 yaşındaki Aynur Tonğ ve 10 yaşındaki Mina Ecrin Öter için Gençlik Merkezinde tören yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Kürtçe mevlit ve ilahiler okundu.

Daha sonra Tunç, Tonğ ve Öter'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Törende duygulu anlar yaşayan Tunç, başarısı Allah'a şükrettiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

Tunç'un heyecanını ve mutluluğunu gören mahalledeki komşuları da kursa kayıt yaptıracaklarını belirtti.

Kursta eğitim veren Medine Tuncer, Tunç'un ilerleyen yaşına rağmen her gün aksatmadan kursa geldiğini belirterek, umut ve gayret ile Kur'an okumayı öğrendiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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