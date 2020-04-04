Şırnak'ta kan bağışı Şırnak Talesemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan, kan bağışında bulunarak vatandaşlara bağışta bulunmaları çağrısında bulundu.

Şırnak Talesemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan, kan bağışında bulunarak vatandaşlara bağışta bulunmaları çağrısında bulundu.

Bartan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan bağışında düşüş meydana geldiğini belirterek, talasemi hastalarının yaşam sürecinde 3 hafta bir iki ünite kan almaları gerektiğini dile getirdi.

Türk Kızılay tarafından kan ihtiyaçlarının karşılandığını ancak stokların azalması halinde sorun yaşayacaklarını anlatan Bartan, "Tüm dünyayı saran ve milyonları tehdit eden koronavirüs nedeni ile kan bağışı azaldı. Hastalarımız endişe duymaktalar. Talasemi hastalarımız dışında lösemi ve kanser hastaları düzenli olarak kan almak zorunda. Bu nedenle tüm halkımızın kan bağışı konusunda duyarlı olmalarını ve Kızılay kan merkezlerine gidip kan bağışında bulunmalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA