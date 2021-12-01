Şırnak'ta gurbetçilerden odun yardımı

ŞIRNAK (AA) - Türkiye ve Avrupa'da faaliyet yürüten Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, gurbetçilerin bağışlarıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinde kışlık odun yardımında bulundu.

İlçede belirlenen ailelere yakacak odun yardımında bulunan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu gönüllüleri, araca yüklenen odunları ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim etti.

Gönüllüler, yaklaşık 5 ton odun yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Help Yetim İnsanı Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, gurbetçilerin bağışlarıyla bölgede yardım faaliyetleri yürüttüklerini, bu kapsamda ilk olarak odun dağıttıkları bildirdi.

Vatandaşlar da yardım için teşekkür etti.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri

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