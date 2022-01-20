Şırnak'ta ağaçlar kırıldı, araçlar karda kayboldu, 30'a yakın köy yolu ulaşıma kapalı - Haberler
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Şırnak'ta ağaçlar kırıldı, araçlar karda kayboldu, 30'a yakın köy yolu ulaşıma kapalı

İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Haberler | Güncel

Şırnak'ta ağaçlar kırıldı, araçlar karda kayboldu, 30'a yakın köy yolu ulaşıma kapalı Şırnak'ta, hayat durma noktasına geldi.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta ağaçlar kırıldı, araçlar karda kayboldu, 30'a yakın köy yolu ulaşıma kapalı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, hayat durma noktasına geldi. Ağaçlar kırıldı, araçlar ise kara gömüldü. 30'a yakın köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta, kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 30'a yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Ağaç dalları karı kaldıramadı. Dallar kırılırken, araçlar ise kar altında kaldı. Şırnak -Hakkari yolu ise çığ riskine karşı kapatıldı. Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'de bulunan 2 bin 200 rakımlı Suvara Meşa geçidinde çığ riskine karşı yol iki taraflı ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan, Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı yerleşim yerlerinin yolları da kapalı duruma geldi. Özel idare ve karayolları ekipleri, gece gündüz çalışarak yolları açmaya çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak'ta ağaçlar kırıldı, araçlar karda kayboldu, 30'a yakın köy yolu ulaşıma kapalı

Şırnak'ta ağaçlar kırıldı, araçlar karda kayboldu, 30'a yakın köy yolu ulaşıma kapalı

Şırnak'ta ağaçlar kırıldı, araçlar karda kayboldu, 30'a yakın köy yolu ulaşıma kapalı

İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Son Dakika Haberleri

Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, kar, Güncel, Haber

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