: Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede

04.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:12

Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede

IRAK'ın Süleymaniye şehrinde, bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, 2 yönlü geçişlere kapalı olan Habur Sınır Kapısı'ndaki tedbirler en üst seviyede sürüyor.

Türkiye'den Irak'a açılan iki gümrük kapısından biri olan ve 1 Mart günü, Sağlık Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında, 2 taraflı geçişlere kapatılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' alarmı devam ediyor. Irak'ın Süleymaniye kentinde, bugün 1 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Irak üzerinden yurda giriş yapan Türk vatandaşları, önce termal kameradan geçirilip ardından gümrük girişinde kurulan sahra hastanesine yönlendirildi. Onlarca sağlık personeli, ambulans ile UMKE ekibinin, eldiven, maske ve dezenfektan kullanarak kontrolden geçirdiği Türk vatandaşları, daha sonra yurda giriş yapabildi.

Türkiye'den ayrılmak isteyen Irak ve diğer ülke vatandaşları ise sadece çıkış izni verilen yabancı plakalı araçlarla Irak'a geçebiliyor. Habur Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerinin bekleyişi de sürüyor. TIR şoförlerinin, yüklerini gümrük sahası içerisinde, Irak'tan gelecek TIR'lara devredecekleri öğrenildi. TIR şoförü Nurettin Hakiboz, temel ihtiyaçlarını gideremediklerin belirterek, yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi. Habur Sınır Kapısı'nın bölgenin tek geçim kaynağı olduğunu anlatan şoför Mehmet Alkış da yaşadıklarının kendilerini maddi yönden olumsuz etkilediğini söyledi.

BELEDİYEDEN ŞOFÖRLERE ÇORBA İKRAMI

Öte yandan Başverimli Belde Belediyesi, TIR parkında bekleyişleri süren yaklaşık 2 bin 500 şoföre çorba ikram etti. Belediye Başkanı Medeni Tatar, şoförlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Şoför arkadaşlarımızın aileleri burada değil. Çoğu dışarıdan gelmiş ve mağdurlar. Başverimli Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Kaynak: DHA

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