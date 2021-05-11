Şırnak'ın Faraşin Yaylası'nda yeşil örtü ve karlı dağlarla iki mevsim bir arada görülüyor
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Şırnak'ın Faraşin Yaylası'nda yeşil örtü ve karlı dağlarla iki mevsim bir arada görülüyor

Şırnak'ın Faraşin Yaylası'nda yeşil örtü ve karlı dağlarla iki mevsim bir arada görülüyor
Anadolu Ajansı / Fadıl Aslan - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası, yeşil örtüsü, karla kaplı dağları ve kar sularıyla coşan dereleriyle görsel şölen oluşturuyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası, yeşil örtüsü, karla kaplı dağları ve kar sularıyla coşan dereleriyle görsel şölen oluşturuyor.

Beytüşşebap'ta 2 bin 625 rakımlı yayla, uzun geçen kışın ardından baharla canlandı.

Hava sıcaklığının artmaya başlamasıyla yaylada ilkbahar ve kış bir arada görülebiliyor. İlkbaharda karla örtülü dağların yamacında açan çiçekler yaylaya ayrı güzellik katıyor.

Faraşin Yaylası, coşkuyla akan dereleri, tarlalarda açan rengarenk çiçekleri ve beyaz örtüyle kaplı dağlarıyla doyumsuz manzaralar sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fadıl Aslan

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