SİRKECİ'DE AĞACA ASILI ERKEK CESEDİ BULUNDU
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SİRKECİ'DE AĞACA ASILI ERKEK CESEDİ BULUNDU

13.11.2020 06:44 | Son Güncelleme: 13.11.2020 07:03
SİRKECİ'DE AĞACA ASILI ERKEK CESEDİ BULUNDU

SİRKECİ'DE AĞACA ASILI ERKEK CESEDİ BULUNDU FATİH ilçesi Sirkeci Parkı'nda ağaca asılı olarak yabancı uyruklu bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

SİRKECİ'DE AĞACA ASILI ERKEK CESEDİ BULUNDU
FATİH ilçesi Sirkeci Parkı'nda ağaca asılı olarak yabancı uyruklu bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Ölen kişinin cansız bedeni, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Sirkeci Parkı'nda yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, ağaca asılı olarak bir erkek bedeni buldu.
İhbar üzerine parka gelen sağlık ekipleri, ağaca asılı halde bulunan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri de park ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemeler sonrası, kimliğinin tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

- İstanbul
SİRKECİ'DE AĞACA ASILI ERKEK CESEDİ BULUNDU
SİRKECİ'DE AĞACA ASILI ERKEK CESEDİ BULUNDU
SİRKECİ'DE AĞACA ASILI ERKEK CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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