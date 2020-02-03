: Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?

03.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:37

İzleyenleri ekrana bağlayan Şirinler: Kayıp Köy filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şirinler: Kayıp Köy filmini izleyecek olanların merak ettiği Şirinler: Kayıp Köy konusu nedir, Şirinler: Kayıp Köy oyuncuları kimler ve Şirinler: Kayıp Köy özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞİRİNLER: KAYIP KÖY KONUSU NEDİR?

Şirinler'in yeni macerasında ekip yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir…

ŞİRİNLER: KAYIP KÖY OYUNCULARI VE KADROSU

Şirinler: Kayıp Köy Yönetmeni: Kelly Asbury

Şirinler: Kayıp Köy Türü: Animasyon, Macera, Komedi

Şirinler: Kayıp Köy Yapım Yılı: 2017 (89 dk)

Şirinler: Kayıp Köy Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017 Cuma

Şirinler: Kayıp Köy Senaryo: Stacey Harman, Pamela Ribon

Şirinler: Kayıp Köy Orijinal Seslendirme: Demi Lovato, Mandy Patinkin, Rainn Wilson, Jack McBrayer, Danny Pudi

Şirinler: Kayıp Köy Şirinler Yapım Ülkesi: ABD

Şirinler: Kayıp Köy Orijinal Dil: İngilizce

Şirinler: Kayıp Köy Orijinal Adı: Smurfs: The Lost Village

FİLMİ KİMLER SESLENDİRDİ?

Aysun Topar

Rolü : Şirine

Özden Ayyıldız

Rolü : Şirin Ana

Engin Alkan

Rolü : Şirin Baba

Hakan Vanlı

Rolü : Gargamel

Fatih Özacun

Rolü : Güçlü Şirin

Harun Can

Rolü : Gözlüklü Şirin

Ayça Koptur

Rolü : Şirin Fırtına

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