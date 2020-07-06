Sırılsıklam nasıl yazılır? TDK'ya göre sırılsıklam mı, sırsıklam mı? Sırılsıklam ne demek?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sırılsıklam nasıl yazılır? TDK'ya göre sırılsıklam mı, sırsıklam mı? Sırılsıklam ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "sırılsıklam". Peki, sırsıklam nasıl yazılır? TDK'ya göre sırılsıklam mı, sırsıklam mı yazılır?

Sırılsıklam nasıl yazılır? TDK'ya göre sırılsıklam mı, sırsıklam mı? Sırılsıklam ne demek?
06.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:11

Sırılsıklam kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki sırılsıklam TDK'ya göre nasıl yazılır? Sırsıklam nasıl yazılır? Sırsıklam mı, sırsıklam mı? TDK'ya göre sırılsıklam kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE SIRSIKLAM NASIL YAZILIR?

Sırsıklam: Yanlış

Sırılsıklam: Doğru

SIRILSIKLAM İLE ÖRNEK CÜMLELER

Sırılsıklam: sıfat, (sırı'lsıklam)

Büsbütün ıslak, çok ıslak, sırsıklam:

"Yüzleri, kafalarından aşağı birkaç bakraç su akıtılmış gibi sırılsıklamdı terden." - Ayşe Kulin

İlgili Haberler

Birbiri nasıl yazılır? TDK'ya göre birbiri mi, bir biri mi? Birbiri ne demek?
Birbiri nasıl yazılır? TDK'ya göre birbiri mi, bir biri mi? Birbiri ne demek?
Güpegündüz nasıl yazılır? TDK'ya göre güpegündüz mü, Güpe gündüz mü? Güpegündüz ne demek?
Güpegündüz nasıl yazılır? TDK'ya göre güpegündüz mü, Güpe gündüz mü? Güpegündüz ne demek?
Darmaduman nasıl yazılır? TDK'ya göre darmaduman mı, darma duman mı? Darmaduman ne demek?
Darmaduman nasıl yazılır? TDK'ya göre darmaduman mı, darma duman mı? Darmaduman ne demek?
Hallolmak nasıl yazılır? TDK'ya göre hallolmak mı, halolmak mı? Hallolmak ne demek?
Hallolmak nasıl yazılır? TDK'ya göre hallolmak mı, halolmak mı? Hallolmak ne demek?
Affedersiniz nasıl yazılır? TDK'ya göre affedersiniz mi, afedersiniz mi? Affedersiniz ne demek?
Affedersiniz nasıl yazılır? TDK'ya göre affedersiniz mi, afedersiniz mi? Affedersiniz ne demek?
Karmakarışık nasıl yazılır? TDK'ya göre karmakarışık mı, karma karışık mı? Karmakarışık ne demek?
Karmakarışık nasıl yazılır? TDK'ya göre karmakarışık mı, karma karışık mı? Karmakarışık ne demek?
Çepeçevre nasıl yazılır? TDK'ya göre çepeçevre mi, çepe çevre mi? Çepeçevre ne demek?
Çepeçevre nasıl yazılır? TDK'ya göre çepeçevre mi, çepe çevre mi? Çepeçevre ne demek?
Varoluşsal nasıl yazılır? TDK'ya göre varoluşsal mı, var oluşsal mı? Varoluşsal ne demek?
Varoluşsal nasıl yazılır? TDK'ya göre varoluşsal mı, var oluşsal mı? Varoluşsal ne demek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli Haber
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü Haber
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı Haber
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu Haber
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Son Dakika: Borsa İstanbul'da 6 yabancı kuruluş için açığa satış yasağı getirildi
Son Dakika: Borsa İstanbul'da 6 yabancı kuruluş için açığa satış yasağı getirildi
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yılmaz Tunç Bülent Turan Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mabel Matiz Bülent Ersoy Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Tamer Tuna Gökhan Töre Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Düğün Sakarya Havai Fişek Trabzonspor
Şu an buradasınız: Sırılsıklam nasıl yazılır? TDK'ya göre sırılsıklam mı, sırsıklam mı? Sırılsıklam ne demek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 10:11:21. #1.15#
title