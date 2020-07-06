Sırılsıklam nasıl yazılır? TDK'ya göre sırılsıklam mı, sırsıklam mı? Sırılsıklam ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "sırılsıklam". Peki, sırsıklam nasıl yazılır? TDK'ya göre sırılsıklam mı, sırsıklam mı yazılır?

Sırılsıklam kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki sırılsıklam TDK'ya göre nasıl yazılır? Sırsıklam nasıl yazılır? Sırsıklam mı, sırsıklam mı? TDK'ya göre sırılsıklam kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE SIRSIKLAM NASIL YAZILIR? Sırsıklam: Yanlış Sırılsıklam: Doğru SIRILSIKLAM İLE ÖRNEK CÜMLELER Sırılsıklam: sıfat, (sırı'lsıklam) Büsbütün ıslak, çok ıslak, sırsıklam: "Yüzleri, kafalarından aşağı birkaç bakraç su akıtılmış gibi sırılsıklamdı terden." - Ayşe Kulin