Şırdancı Mehmet nerede? Şırdancı Mehmet menü! Şırdancı Mehmet adresi, telefonu!
04.12.2020 00:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:39
Bir çok ilden müşterisi bulunan Şırdancı Mehmet nerede? Şırdancı Mehmet menü! Şırdancı Mehmet adresi, telefonu!
Daha çok et ağırlıklı lezzetlerin satışa sunulduğu, lezzetli ve uygun bütçeli Şırdancı Mehmet nerede? Şırdancı Mehmet menü! Şırdancı Mehmet adresi, telefonu!
ŞIRDANCI MEHMET MENÜ
Şırdan, mumbar, kelle paça, ayak paça, işkembe çorbası, künefe, fıstıkzade gibi ürünler bulunmaktadır. Küçük bir alanda satış olmasına rağmen uzun kuyruklar oluşmaktadır.
ŞIRDANCI MEHMET ADRESİ, TELEFONU!
Adres: Zeyrek, İmam Niyazi Sk. No:26, 34083 Fatih/İstanbul, Türkiye
Çalışma saatleri:
24 saat açık
Telefon: +90 535 772 06 21