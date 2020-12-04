Şırdancı Mehmet nerede? Şırdancı Mehmet menü! Şırdancı Mehmet adresi, telefonu!
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Şırdancı Mehmet nerede? Şırdancı Mehmet menü! Şırdancı Mehmet adresi, telefonu!

04.12.2020 00:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:39
Şırdancı Mehmet nerede? Şırdancı Mehmet menü! Şırdancı Mehmet adresi, telefonu!

Bir çok ilden müşterisi bulunan Şırdancı Mehmet nerede? Şırdancı Mehmet menü! Şırdancı Mehmet adresi, telefonu!

Daha çok et ağırlıklı lezzetlerin satışa sunulduğu, lezzetli ve uygun bütçeli Şırdancı Mehmet nerede? Şırdancı Mehmet menü! Şırdancı Mehmet adresi, telefonu!

ŞIRDANCI MEHMET MENÜ

Şırdan, mumbar, kelle paça, ayak paça, işkembe çorbası, künefe, fıstıkzade gibi ürünler bulunmaktadır. Küçük bir alanda satış olmasına rağmen uzun kuyruklar oluşmaktadır.

ŞIRDANCI MEHMET ADRESİ, TELEFONU!

Adres: Zeyrek, İmam Niyazi Sk. No:26, 34083 Fatih/İstanbul, Türkiye

Çalışma saatleri:

24 saat açık

Telefon: +90 535 772 06 21

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