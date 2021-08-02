Sırbistan voleybol takımı! Sırbistan voleybol takımı!

Bugün Rusya ile karşı karşıya gelen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı Rusya'yı 3-2 mağlup etti. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı kiminle eşleşecek? Voleybol milli takım teknik direktörü!

Filenin sultanları bugün kazandıkları voleybol karşılaşması sonrası eşleşmeler merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yendi. Daha önce gruplardan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, çeyrek finalde güçlü Brezilya yerine Sırbistan ya da Güney Kore ile eşleşecek.

FİLENİN SULTANLARI İSİMLERİ

Simge Aköz

Cansu Özbay

Şeyma Ercan

Meryem Boz

Hande Baladın

Meliha İsmailoğlu

Eda Erdem Dündar

Zehra Güneş

Naz Aydemir Akyol

Aslı Kalaç

Fatma Yıldırım

Ebrar Karakurt

SIRBİSTAN MI GÜNEY KORE Mİ?

Çeyrek finalde Güney Kore ya da Sırbistan arasında bir tercih yapmadığını dile getiren tecrübeli başantrenör, "Güney Kore ya da Sırbistan fark etmez. Çok farklı takımlar aslında. İkisinde de büyük yıldızlar var. Güney Kore de Kim gibi bir isim var. Sırbistan dünya yıldızlarıyla dolu. Şu an rakibimizin kim olacağına fazla enerji harcamak istemiyorum. Kuradan sonra bakarız." değerlendirmesinde bulundu.