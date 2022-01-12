Siparişe giden motosikletli kuryeye otomobil çarptı - Haberler
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Siparişe giden motosikletli kuryeye otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de sipariş götüren motosikletli kurye, otomobilin çarpması sonucu yere düşerek yaralandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de sipariş götüren motosikletli kurye, otomobilin çarpması sonucu yere düşerek yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, sipariş götürün motosikletliye, sokak arasında otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek sürüklenen motokurye, yaralanarak yardım bekledi. Yaralı motosikletli ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Batuhan Toprak/İHA)

Siparişe giden motosikletli kuryeye otomobil çarptı

Siparişe giden motosikletli kuryeye otomobil çarptı

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