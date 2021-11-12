Sipahi Güvenlik, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Firma Kurucusu Temel Kazım Eladağ kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Eladağ'ın yaptığı açıklamalarda Sipahi grup yönetim hizmetleri ve aynı zamanda Sipahi grup güvenlik hizmetleri olarak aktif faaliyet verdiklerini açıkladı. Tesis yönetimi, temizlik hizmetleri, bahçe bakım hizmetleri ve güvenlik hizmetleri kategorilerinde hizmet veren Sipahi Grup asıl olarak vermiş olduğu hizmet fiziki güvenlik hizmetidir. Risk analizinin çok önemli olduğunun altını çizen Eladağ, sorumlu oldukları tesisin fizibilitesini yaparlarken öncelikle güvenlik raporunu yaptıklarının altını çizdi. Öte yandan Eladağ bir güvenlik firmasının nasıl ve ne gibi hizmetler vermesi gerektiği ile alakalı demeçte bulundu.

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