Sinovac aşısı yok mu? Sinovac aşısı geldi mi? Sinovac aşısı ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini açıklamıştı. Türkiye'nin Sinovac ve Biontech'ten sonra kullanmaya karar verdiği üçüncü aşı olan Sputnik V'nin ilk grubu Türkiye'ye teslim edildi. Peki, Sinovac aşısı yok mu? Sinovac aşısı geldi mi? Sinovac aşısı ne zaman gelecek?

Türkiye'nin merakla beklediği açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Koca, aşı randevularıyla ilgili bir müjde daha verdi. Genç nüfus aşılanmaya başlıyor.

SİNOVAC AŞISI YOK MU?

Covid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı. Sputnik V aşısının 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da her iki doz ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmadan elde edilen etkinlik oranının yüzde 97,6 olduğu açıklanmıştı.

SPUTNİK V AŞISI İNAKTİF Mİ?

Çin aşısı olan "Sinovac" İnaktif özellik taşıyor. Amerikalı Pfizer/Biontech ve ABD Moderna mRNA aşı tekniği ile üretiliyor. Rusya "Sputnik V" ve Oxford Üniversitesi'nin "AstraZeneca" ise viral vektör özellikte.

SPUTNİK V AŞISI YAN ETİKLERİ NEDİR?

Resmi onay alan ilk koronavirüs aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı aşıdır. 2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor. Aşının herhangi bir yan etkisi tespit edilmediği belirtilmiştir.

SPUTNİK V AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

Sputnik V ya da resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısıdır. Aşı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyuruldu. COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır. Aşıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu ve 20'den fazla ülkeden milyarlarca talep olduğu belirtildi.

Aşının etklilik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlenmiş durumda. Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V aşısı" 3,8 milyon kişiden elde edilen veriler incelendi. Her iki dozu da alan kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiği bildirilmişti.