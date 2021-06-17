Sinovac aşısı nerenin aşısı? Sinovac aşısı hangi ülkenin? Sinovac aşısı geldi mi, ne zaman gelecek?

Covid 19 aşılarından olan Sinovac, ülkemize gelen ilk aşılardan biridir. Sinovac aşısı olmak isteyenler aşı hakkında araştırmalarına ağırlık veriyor. Koronavirüs aşıları hakkında genelde ilk sorulan sorular arasında Sinovac aşısı nerenin, geldi mi? yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, mRNA ve inaktif aşılar hakkında bilgi verdi. Peki, Sinovac mı daha iyi Biontech mi? Sinovac aşısı nerenin aşısı? Sinovac aşısı hangi ülkenin? Sinovac aşısı geldi mi, ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde yer alıyor.

Sinovac aşısı nerenin aşısı? sorusu koronavirüs aşılarından olan Sinovac hakkında en çok araştırılan sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi başarılı bir şekilde ilerliyor. Aşı randevusu için yoğunluk oluşurken hangi aşıyı olmalıyım sorusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Biontech aşısı veya Sinovac aşısı arasından seçim yapılması isteniyor. Böyle olunca da, Biontech mi daha iyi Sinovac mı daha etkili konusuyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Sinovac aşısı nerenin aşısı? Sinovac aşısı hangi ülkenin? Sinovac aşısı geldi mi, ne zaman gelecek?

SİNOVAC AŞISI NERENİN AŞISI?

Sinovac Biotech, 1993 yılında Weidong Yin tarafından kurulan ve bulaşıcı insan hastalıklarına karşı koruma sağlayan aşıların araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satılmasına odaklanan bir biyofarmasötik şirketidir. Şirketin merkezi Pekin, Çin'dedir.

SİNOVAC AŞISI YOK MU, GELDİ Mİ?

Sinovac aşısı için randevular e-Nabız ekranından açıldı. Aynı zamanda 182 numarayı arayarak telefon üzerinden randevu alabilirsiniz.

SİNOVAC AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

Sinovac Biotech, 1993 yılında Weidong Yin tarafından kurulan ve bulaşıcı insan hastalıklarına karşı koruma sağlayan aşıların araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satılmasına odaklanan bir biyofarmasötik şirketidir. Şirketin merkezi Pekin, Çin'dedir.

Sinovac Yan Etkileri

Sinovac aşısının yapılan faz 1 ve faz 2 çalışmalarında herhangi bir ciddi yan etki saptanmamıştır. Bununla birlikte hafif ve orta şiddetli bazı yan etkilerin görülmesi olasıdır. Herkeste görülmemekle birlikte bazı kişilerde gelişebilecek aşı sonrası Sinovac yan etkileri arasında şunlar yer alır:

Ateş

Aşının yapıldığı kolda ağrı, kızarıklık, şişlik gibi sorunlar

Yorgunluk

Baş ve vücut ağrıları

Titreme

İshal

SİNOVAC AŞISI NEREDE ÜRETİLECEK?

Sinovac'ın CEO'su Yin Weidong, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkeye aşının üretim lisansının verildiğini açıkladı. Weidong yaptığı açıklamada, şu ana kadar Endonezya ve Brezilya'ya 50 milyon, Türkiye'ye ise 20 milyon doz aşı gönderildiğini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.Weidong, bu kapsamda Türkiye dahil 5 ülkeye üretim lisansının verildiğini, dolayısıyla da aşının artık bu ülkelerde üretileceğini ifade etti.Sinovac CEO'su, söz konusu ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Brezilya, Endonezya, Malezya ve Mısır'ın olduğunu belirtti.

Bu yan etkiler hemen tüm aşı türlerinde görülebilecek, genellikle birkaç günden daha kısa süren ve hafif-orta şiddetli sorunlardır. Yine de herhangi bir ani reaksiyon gelişme olasılığına karşı aşı yapılan kişilerin 15-30 dakika gibi bir süre boyunca bulunduğu sağlık kuruluşundan ayrılmaması gerekir. Alerjik reaksiyon ve anafilaksi riski aşılar için oldukça nadir olarak karşılaşılan bir durumdur. Aşının yapılmasının ardından gelişmesi normal olarak değerlendirilen bu yan etkiler, aslında aşının olması gerektiği gibi etki göstererek bağışıklık sistemini harekete geçirmiş olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla olumlu bir durum olarak dahi değerlendirilebilir. Fakat yukarıdaki hafif veya orta şiddetteki semptomların haricinde beklenmeyen bir yan etkinin oluşması veya birkaç günden uzun süren semptomların söz konusu olması halinde sağlık kuruluşlarına başvurularak kontrolden geçmekte fayda vardır.

Aşı sonrası merak edilen konulardan bir tanesi koronavirüse yakalanma olasılığının olup olmamasıdır. Yapılan çalışmalar aşı olan kişilerde koronavirüse yakalanma olasılığının büyük ölçüde azaldığını, buna rağmen hastalığa yakalanan kişilerde ise enfeksiyonun hafif belirtilerle atlatıldığı ve yoğun bakım ihtiyacının oluşmadığını göstermektedir. Fakat yeniden enfeksiyona yakalanma ve hastalık etkenini bulaştırma riski devam ettiğinden maske, mesafe ve hijyen kurallarına aşı sonrasında da aynı şekilde dikkat edilmelidir. Uzun vadeli yan etkiler konusunda halen bilimsel çalışmalar yürütülmeye devam etse de henüz elde edilen çalışmalar içerisinde herhangi bir ciddi yan etki raporlanmamıştır. Şu anda dünya genelinde uygulanan aşılar içerisinde canlı aşı yoktur; dolayısıyla aşı içeriğindeki antijenlerin aşı olan kişilerde hastalığa yol açma olasılığından söz edilemez. Sinovac aşısı içeriğinde bulunan etkisiz hale getirilmiş virüsler enfeksiyon oluşturma yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle aşı sonrasında hissedilebilecek yan etkiler hastalığa yakalanma şeklinde yorumlanmamalıdır.