Sinop'ta üç ilçenin çöp sorunu çözülüyor

Sinop'ta, üç ilçenin çöp sorununun ortadan kaldırılması amacıyla katı atık ve bertaraf tesisi kurulacak.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in de katılımıyla Boyabat Belediyesinde gerçekleştirilen programda Durağan, Saraydüzü ve Boyabat ilçelerine hizmet edecek tesisin yer teslimi yapıldı.

Maviş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yerel yöneticilerden, siyasetçilerden beklentilerin çok değiştiğini söyledi.

Vatandaşların artık temiz bir çevre istediğini vurgulayan Maviş, şöyle konuştu:

"Vatandaşımız artık yerel yönetimlerden daha temiz bir çevre bekliyor, hayvan haklarına saygılı yerel yönetim bekliyor, daha fazla yeşil alan istiyor. Bu Türkiye'deki standartların yükseldiğinin bir göstergesidir. Durağan ilçemizin Yalnızkavak köyü mevkisine dökülen çöplere vatandaşımızın tepkisi oluşuyordu. Yine Boyabat'ın Akyörük köyü ve civarındaki köylerimizin haklı olarak gösterdikleri şikayetlerle karşılaşıyorduk Üç belediyemizin katı atıklarıyla ilgili güzel bir çalışmanın bugün burada imzası atılmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA