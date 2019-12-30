Sinop'ta otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Sinop'ta otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
30.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:50
Sinop'ta otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İbrahim Karagöz (20) idaresindeki 37 ED 382 plakalı otomobil, Hamzalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada sürücü Karagöz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Emirhan Durmuş (20) ve Adem Can (17), Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA