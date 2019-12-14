Sinop'ta, öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir anısına yürüyüş düzenlendi

14.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:00

Sinop'ta, Ordu'da bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir anısına yürüyüş düzenlendi.

Kentte faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcilikleri tarafından düzenlenen yürüyüşe, siyasi partilerin kadın kolları üyeleri, üniversite öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Hamsi Yolu üzerinden başlayan ve İskele Meydanı'nda sona eren yürüyüş boyunca katılımcılar, sloganlar atarak kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Sinop Üniversitesi öğrencisi Beste Nur Şahin, burada yaptığı konuşmada, şiddetin tüm kadınların ortak sorunu olduğunu söyledi.



Kadınların kendilerini en güvende hissettikleri evlerinde dahi şiddete ve cinsel istismara maruz kaldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kadınlar için maddi manevi baskı altında olmak, töre cinayetlerine kurban gitmek kader değildir. Bu sorun eğitim ve çok güçlü yasal yaptırımların uygulanmasıyla aşılacaktır. Toplumda farkındalık yaratmak çok önemlidir. Toplum olarak bir kadında şiddet belirtisi görürsek mutlaka gerekli mercilere ihbarda bulunmalıyız. Şiddetin her türlüsüne karşıyız ve kınıyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA