Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı sahillerde denize girilmesine izin verilmiyor
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Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı sahillerde denize girilmesine izin verilmiyor

Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı sahillerde denize girilmesine izin verilmiyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle bazı sahillerde vatandaşların denize girmelerine müsaade edilmiyor.

Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle bazı sahillerde vatandaşların denize girmelerine müsaade edilmiyor.

Akliman bölgesinde kuvvetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar nedeniyle Deniz Polisi ile Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri, devriye görevi yaparak bazı sahillerde vatandaşları hem sözlü olarak uyardı hem de anons ile denize girilmemesi konusunda ikaz etti.

Ekipler, dev dalgalara rağmen bölgede denize giren bazı vatandaşları da uyararak sudan çıkmalarını istedi.

Kentte rüzgarın hızının zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, vatandaşların can güvenliklerini korumak amacıyla tüm tedbirleri almaya çalıştıklarını söyledi.

Ekiplerin bölgede denetim faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Karaömeroğlu, "Vatandaşlarımızdan ricamız, yapılan uyarıları dikkate alsınlar. Ekiplerimiz onların can güvenliklerini sağlamak için var güçleriyle çalışmaya devam ediyor." dedi.

Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı sahillerde denize girilmesine izin verilmiyor
Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı sahillerde denize girilmesine izin verilmiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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