Sinop'ta demokrasi nöbetinde mehteran coşkusu
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Sinop'ta demokrasi nöbetinde mehteran coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Kültür Sanat

Sinop'ta demokrasi nöbetinde mehteran coşkusu Sinop'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle tutulan demokrasi nöbetinde mehteran takımı gösterisi coşkulu anlar yaşattı.

Sinop'ta demokrasi nöbetinde mehteran coşkusu

SİNOP - Sinop'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle tutulan demokrasi nöbetinde mehteran takımı gösterisi coşkulu anlar yaşattı.

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Sinop halkı yeniden demokrasi nöbeti için alanı doldurdu. Demokrasi, milli birlik ve beraberlik nöbeti tutan vatandaşlar bu yıl 'Türkiye geçilmez' sloganıyla bir araya geldi.

'Demokrasinin yanındayız' mesajının bir kez daha verildiği gecede vatandaşlar için hazırlanan programlarda sürüyor. Protokol konuşmaları, sinevizyon gösterisi ve şiir dinletilerinin ardından gecenin en merakla beklenen kısmına gelindi. İlk olarak Yapılan mehteran gösterisi ile tüm katılımcıların coşkusu zirve yaptı.

Isparta Erenler Mehteran Takımı alanı marşlarla inletti. Kuruluş Osman dizisi oyuncularında Bilal Emre Karakaş'ta kılıcıyla onlara eşlik etti. Vatandaşlar telefonlarıyla bu anları kaydetti. Mehteran gösterisi esnasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sancak koşusu sporcuları alana girerek sancağı Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'na teslim etti.

Sinop'ta demokrasi nöbetinde mehteran coşkusu
Sinop'ta demokrasi nöbetinde mehteran coşkusu
Sinop'ta demokrasi nöbetinde mehteran coşkusu
Sinop'ta demokrasi nöbetinde mehteran coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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