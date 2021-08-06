Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Erfelek-Ayancık yolu köprülü kavşağın altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Ayancık istikametine seyir halinde olan Yüksel Doğan'ın kullandığı 34 HP 6855 plakalı otomobil, Erfelek kavşağından çıkmakta olan Aykut Gümüş idaresindeki 57 AS 868 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 HP 6855 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Seçkin ile Duru Doğan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı