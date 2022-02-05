Sinop'ta iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
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Sinop'ta iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı, Berkan Şen - Yerel
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Sinop'ta iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı Sinop'ta iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla öldürüp, kendisi de darp sonucu yaralanan zanlı Tuncay D., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sinop'ta iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

SİNOP - Sinop'ta iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla öldürüp, kendisi de darp sonucu yaralanan zanlı Tuncay D., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Sinop'un Durağan ilçesinde aile içi sorunlardan ötürü iki aile üyeleri arasında çıkan kavgada Tuncay D., İbrahim K. ve amcası Şerafettin K.'yi tabancayla vurarak öldürdü. İki kişinin katil zanlısı Tuncay D. ise mahalleli tarafından darp edilerek yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek gözaltına alınan katil zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından arka kapıdan çıkartılarak emniyet güçlerince Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sinop Adliyesi'ne sevk edilen Tuncay D., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop'ta iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Sinop'ta iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Sinop'ta iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Sinop'ta iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Sinop'ta iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Yerel

Hisarcık, Durağan, Sinop, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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