Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi
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Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi

12.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:56

Uzun zamandır sevgilisiyle Miami'de yaşayan ve her anını takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, elbisesinin kısalığıyla takipçilerinin tepkisini çekti. Süper mini elbisesiyle poz veren Subaşı için "Altına niye bir şey giymedin" yorumu yapıldı.

3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı pozlarla neredeyse gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu sefer de kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi.

SÜPER MİNİSİYLE GÜNDEM OLDU

Düzgün fiziğinin avantajını kullanarak sık sık cüretkar kıyafetler tercih eden Şeyma Subaşı, bu sefer de bir davete giderken süper mini bir elbise tercih etti. Elbisesiyle eğilip poz veren Subaşı, frikik vermemek için çaba serf etti. Ünlü ismin, elbisesini çok kısa bulan takipçileri "Altına bir şey giyseydin" bari yorumunu yaptı.

Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi

DİREK DANSI YAPMIŞTI

Sporu hayatından çıkarmayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşlarıyla direk dansı yapmıştı. Subaşı, dans dersinin sonunda kız arkadaşlarıyla verdiği pozu da Instagram hesabından paylaşmıştı.

Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi
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