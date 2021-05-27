Sınırda sıcak saatler! Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalışan 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu. Ermenistan'dan yapılan açıklamada da altı askerinin esir alındığı bilgisi doğrulandı.

Azerbaycan sınırını geçerek mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında sınırı ihlal eden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nden 6 askerin, Kelbecer kenti Yukarı Ayrım yerleşimine yakın bir bölgede yakalandıklarını duyurdu.

İKMAL YOLLARINA MAYIN DÖŞÜYORLARDI

Yakalanarak esir alınan Ermenistan askerlerinin, bölgedeki ikmal yollarında mayın döşemeye çalıştıkları tespit edildi. Açıklamada ayrıca, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye gönderdiği tank ve zırhlı araçların da engellendiği belirtildi.

Ermenistan'dan yapılan açıklamada da altı askerinin esir alındığı bilgisi doğrulandı.

BU, İLK İHLAL DEĞİL

Azerbaycan Savunma Bakanlığı 24-26 Mayıs arasında Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey bölgelerindeki mevzilerine Ermenistan'ın Gegharkunik bölgesindeki mevzilerden belirli aralıklarla ateş açıldığı da duyurmuştu. Açıklamada, Şuşa şehri etrafındaki Azerbaycan mevzileri yönünde Ermeni askerler tarafından otomatik silahlarla havaya ateş açtığı ifade edilmiş; Azerbaycan askerlerinin misilleme ateşi açmadığı ve Azerbaycan tarafından hiçbir kaybın yaşanmadığı kaydedilmişti.