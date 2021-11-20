Sınırdan 286 gram altınla geçmek isterken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sınırdan 286 gram altınla geçmek isterken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
Sınırdan 286 gram altınla geçmek isterken yakalandı

KİLİS'teki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen, Suriye uyruklu şüphelinin üzerinde 286 gram altın ele geçirildi.

KİLİS'teki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen, Suriye uyruklu şüphelinin üzerinde 286 gram altın ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen, Suriye uyrukluya şüphe üzerine üst araması yaptı. Şüphelinin üzerinde 286 gram külçe altın ele geçirildi. Şüpheli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.


Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı İngiliz arşivinde

Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı İngiliz arşivinde

 Jeoloji uzmanından Hasan Dağı'ndaki volkanik hareketlilikle ilgili yüreklere su serpen analiz

Jeoloji uzmanından Hasan Dağı'ndaki volkanik hareketlilikle ilgili yüreklere su serpen analiz

 Hastayla konuşularak yapılan 6 saatlik ameliyatta, 8 organı çıkarıldı

Hastayla konuşularak yapılan 6 saatlik ameliyatta, 8 organı çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title