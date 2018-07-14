Sınırda Huzurun Yakalanması Kadınları Tandır Ekmeği Yapmaya Yönlendirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin Suriye sınırında yaşayan kadınlar, bölgedeki terör olayları ve çatışmalardan dolayı 2 yıldır terk ettikleri Mardin yöresine özgü tandır ekmek yapma geleneğini huzurun hakim olması ile birlikte yeniden yapmaya başladı.

İki yıl öncesine kadar çatışmaların yaşandığı Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ilçeyi teröristlerden temizleyerek bölgeye yeniden huzur getirdi. Huzurun gelmesi ile birlikte Nusaybinli kadınlar sınırın kenarında geleneklerini sürdürüyor, kadınlar kendi ekmeklerini kendileri pişiriyor. Günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılayan kadınlar Suriye sınırında kurdukları tandırda ekmeklerini pişirmenin sevincini yaşıyor. Sınırın sıfır noktasında 10 yıldır yaşayan Akmaz ailesi gelin, elti görümce olarak bir araya gelerek haftalık ekmeklerini sınırın kenarına kurulan tandırda pişiriyor.

Geçmiş yıllarda terör nedeni ile sınırda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Leyla Akmaz önceden sıkıntılar olduğunu belirterek, bölgeye gelen huzurla birlikte artık korkmadan ekmek pişirdiklerini söyledi.

10 yıldır Nusaybin ile Suriye arasında bulunan sınıra yakın bölgede yaşadıklarını anlatan Akmaz, "Ben genelde yardım ediyorum görümcem ise tandır ekmeğini pişiriyor. Ekmeği yapmak zor oluyor. Bu ekmeğin özelliği ise taze kalmasıdır. Biz iki kişilik bir aileyiz. Görümcelerim haftada bir ekmek pişiriyor. Sınırda oturuyoruz. Önceden korku yaşıyorduk. Ama artık huzurla birlikte bu korkuyu yaşamıyoruz" dedi. - MARDİN