Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili
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Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili

13.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:37
Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili

İngiliz fizyolog ve sinirbilimci Prof. Dr. Amanda Ellison, orgazm olmanın migreni tedavi etmek için ilaçlardan daha etkili olduğunu söyledi.

İngiltere'deki Durham Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Amanda Ellison, orgazm olmanın seratonin (mutluluk hormonu) salınımını tetiklediğini belirtti. Ellison, "Migrenden muzdarip insanların, yapılan vaka çalışmaları sonucunda düşük seviyede seratonin salgıladıklarını tespit ettik." dedi. Bu durum üzerine açıklamada bulunan sinirbilimci, "Orgazm, migren tedavisinde ilaçlardan daha etkilidir." dedi.

Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili

"BAŞ AĞRILARI ANİDEN KAYBOLDU"

Cinsel ilişki yaşamanın seratonin salınımıyla sonuçlandığını dile getiren Ellison, "İsrail'de biri 61 diğeri 47 yaşında olan iki hastanın ağır baş ağrısı vakası bildirildi. Eşleriyle orgazm anında her iki erkekte de baş ağrılarının aniden kaybolduğu bildirdi." dedi.

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