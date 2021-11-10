Singapur'daki hayvanat bahçelerinde korona alarmı! Belirti gösteren aslanların testi pozitif çıktı - Haberler
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Singapur'daki hayvanat bahçelerinde korona alarmı! Belirti gösteren aslanların testi pozitif çıktı

Xinhua - Haberler | Dünya
Singapur'daki hayvanat bahçelerinde korona alarmı! Belirti gösteren aslanların testi pozitif çıktı

Singapur'da öksürük, hapşırma ve halsizlik gibi hastalık belirtileri gözlenen dört Asya aslanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Aslanların hastalığı yakın zamanda koronaya yakalanan personellerden kapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Straits Times'ın Salı akşamı yayınladığı habere göre, Hayvan ve Veterinerlik Hizmetleri Singapur Gece Safarisi'nde bulunan dört Asya aslanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

HASTALIK BELİRTİLERİ ÜZERİNE TEST YAPILDI

Ulusal Parklar Kurulu'na bağlı olarak hizmet veren Hayvan ve Veterinerlik Hizmetleri, söz konusu dört Asya aslanının Cumartesi günü, Singapur Hayvanat Bahçesi'nde bulunan bir Afrika aslanının ise Pazartesi günü öksürük, hapşırma ve halsizlik gibi hafif hastalık belirtileri gösterdiğini duyurdu.

KORONAYA YAKALANAN PERSONELE TEMAS ETMİŞ

Aslanların yakın zamanda, hastalığa yakalanmış personellerle temas ettiği öğrenildi. Haber e göre, AVS Hayvanlar ve Kuşlar Yasası gereğince Mandai Yaban Hayatı Grubu'na dokuz Asya ve beş Afrika aslanının kendi yuvalarında karantina altına alınmaları konusunda talimat verdi. Öte yandan hastalık belirtileri gösteren Afrika aslanı için ise testler devam ediyor.

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