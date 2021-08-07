Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti

Youtube'da "Tekmoloji" film-dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, Münih filminin bomba sahnesini analiz etti.

"1 Film 1 Sahne" başlığı altında yaptığı analizlere bir yenisini ekleyen Tekmoloji kanalı, son videosunda çarpıcı bir sahneyi ele aldı. Sinemaseverlerin unutamadığı bomba sahnesinin her yönüyle analiz edildiği videoda, yönetmenin başarısı şu sözlerle özetleniyor: "Münih filmindeki bomba sahnesi çok az filmin başardığı bir yönetmenlik maharetine ve Nobel alsa etmeyeceğimiz bir ses tasarımına sahip."

Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptığı kült filmde bu sahneyi özel yapan neydi, izleyenleri nasıl bu kadar etkiledi? İşte yanıtı...

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