Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti

Haberler.com / Ayça Elal - Haberler | Sinema

Youtube'da "Tekmoloji" film-dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, Münih filminin bomba sahnesini analiz etti.

"1 Film 1 Sahne" başlığı altında yaptığı analizlere bir yenisini ekleyen Tekmoloji kanalı, son videosunda çarpıcı bir sahneyi ele aldı. Sinemaseverlerin unutamadığı bomba sahnesinin her yönüyle analiz edildiği videoda, yönetmenin başarısı şu sözlerle özetleniyor: "Münih filmindeki bomba sahnesi çok az filmin başardığı bir yönetmenlik maharetine ve Nobel alsa etmeyeceğimiz bir ses tasarımına sahip."

Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptığı kült filmde bu sahneyi özel yapan neydi, izleyenleri nasıl bu kadar etkiledi? İşte yanıtı...

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti
Ayça Elal
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Seda Sayan Gülben Ergen Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Mete Gazoz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 17:35:36. #1.16#

title