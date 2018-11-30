Sinemanın Bekleme Salonunda Genç Kadına İğrenç Taciz: Karşısına Oturup Pantolonunu Açtı
İstanbul'da sinemanın bekleme salonunda pantolonunu açarak cinsel organını çıkaran ve karşısındaki kadına gösteren sapık, olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alındı.
Gazeteci Melis Alphan'ın sosyal medyada paylaştığı iddiaya göre; İstanbul'da sinemada bekleme salonunda bir adam, genç kadını taciz etti.
CİNSEL ORGANINI ÇIKARDI
İddiaya göre tacizci, genç kadının karşısına oturup pantolonunu açıyor, cinsel organını çıkarıyor. Şikayet edilmesinin ardından, sinema çalışanları polise haber vermek yerine tacizciyi dışarı çıkardı.
AYNI KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER
Çağrılan polis ise taciz edilen kadın ile tacizciyi aynı araçta karakola götürdü.
İşte sosyal medyadaki o paylaşım;
YORUMLAR (3)
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islamı yaşamadıktan sonra millet ne hale geliyor hani yeni nesil imanlıydıya yazıkbunlar daha iyi günlerimizCevap Yaz 6 4 Yayından KaldırFENERLİ: ya karedeşim her şeyi islama bağlamayın bu insanlıkla ilgili insan olan bunu yapmaz japonlar hiç bir şeye inanmıyor ama açıpta millete orasını burasını göstermiyor bu bayanıda tebrik ediyorum herkes bunu yapsa bu hayvanlar cesaret edemez buna4 1 Yayından Kaldır
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Ülkenin Halini görün buraya ukraynalıların geldiğini düşünemiyorum bile Rezil oluruz bütün dünyaya böyle erkekler varken erkekliğimden utanıyorumCevap Yaz 5 Yayından Kaldır