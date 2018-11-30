Sinemanın Bekleme Salonunda Genç Kadına İğrenç Taciz: Karşısına Oturup Pantolonunu Açtı

FENERLİ:

ya karedeşim her şeyi islama bağlamayın bu insanlıkla ilgili insan olan bunu yapmaz japonlar hiç bir şeye inanmıyor ama açıpta millete orasını burasını göstermiyor bu bayanıda tebrik ediyorum herkes bunu yapsa bu hayvanlar cesaret edemez buna