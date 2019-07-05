Sinemada Film İzlerken Hangi Koltuğu Seçmeniz Gerektiğini Gösteren Yöntem

Asırlar boyunca matematik ve geometride kullanılan, birçok farklı bilim dalında metodolojisiyle örnek olan Öklid'in elemanlar eseri, yeni keşiflere yol açmıştır. Günümüzde de heykellerin meydanlarda en uygun yere koyulması gibi işler için bu teoriler kullanılır.

Elemanlar kitabının üçüncü kısmında yer alan çemberler, aslında size doğru açıyı bulma şansı verir. Bir sinema salonunda perdeye çok yakın oturursanız, perdeye bakmak için açınız daralacaktır. Haliyle kafanızı yukarı kaldırmanız, ekranın tamamına hakim olabilmek için boynunuzu epey zorlamanız gerekecektir.

Perdeye çok uzak bir noktaya oturduğunuzda ise bütün perde belki gözünüzün önünde olacaktır ancak mesafe nedeniyle görüntü kalitesi düşer, yayınlar kalitesini kaybeder. Dairesel olarak düşünüldüğünde, uzaktaki perdeyi görme açımız yine daralmış olur.

Ortada bulunan bir nokta, hem görüş açımızın başımızı oynatmamızı gerekmeyeceği kadar uzak, hem de ekranı net şekilde görebileceğimiz, detayları kaçırmayacağımız kadar yakındır. Ayrıca, en rahat görüşü sağlamak için elde edebileceğimiz en geniş açı, ekranı tam karşımıza aldığımız açıdır.

Yani bir sinemada, salonun orta sıralarında, ekranı karşıdan görebileceğimiz koltuklar en ideal koltuklardır. Bu formül sadece koltuklar için değil, yapılacak olan başka çalışmalar için de faydalıdır. İleride çekeceğiniz fotoğraf ve videolarda da bu yönteme başvurursanız, kesinlikle memnun kalacaksınız.