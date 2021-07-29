Sinema - The Suicide Squad: İntihar Timi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinema - The Suicide Squad: İntihar Timi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Haftanın bir diğer macera ve aksiyon filmi "Guardians of the Galaxy" filmlerine imza atan James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "The Suicide Squad: İntihar Timi" olacak.

Haftanın bir diğer macera ve aksiyon filmi "Guardians of the Galaxy" filmlerine imza atan James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "The Suicide Squad: İntihar Timi" olacak.

Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba, Joel Kinnaman ve Alice Braga'nın başrolünde yer aldığı yapım, ilk filmden Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang, Amanda Waller gibi karakterlere Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterlerin eklendiği Görev Gücü X'in yeni imkansız görevini odağına alıyor.

Sinema - The Suicide Squad: İntihar Timi
Sinema - The Suicide Squad: İntihar Timi
Sinema - The Suicide Squad: İntihar Timi
Sinema - The Suicide Squad: İntihar Timi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi, karısıyla yan yana defnedildi
Kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi, karısıyla yan yana defnedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ersin Tatar Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Fatma Girik Oğulcan Engin Sevda Erginci
Spor Diego Metin Oktay Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinema - The Suicide Squad: İntihar Timi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 10:49:24. #1.15#

title