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Sinema - Sadece Bir Gece

AA - Güncel
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5' yerli 10 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5' yerli 10 film vizyona girecek.

Tuba Ünsal, Cemal Hünal, Gürgen Öz, Duygu Şen ve Gerfi Benveniste'nin başrollerinde oynadığı "Sadece Bir Gece" yerli romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Sinan Biçici'nin yönetmenliğini üstlendiği film, bir aldatma sonucu evliliklerinde bir dönüm noktasına gelen Tamer ve Begüm çiftinin hikayesini konu alıyor.

Sinema - Sadece Bir Gece

Sinema - Sadece Bir Gece

Sinema - Sadece Bir Gece

AA - Güncel

Cemal Hünal, Tuba Ünsal, Türkiye, Film, Güncel, Haberler

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