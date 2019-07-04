Sinema - Örümcek-Adam: Evden Uzakta

Sinema - Örümcek-Adam: Evden Uzakta

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek-Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrardan ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine...

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek-Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrardan ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Kaynak: AA
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