Sinema - Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları

Sinema - Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları

- Filmin fragmanı İSTANBUL - İlk filmde Grindelwald'ın büyücüler aleminin karanlık tarafında yükselişe geçmesinin akabinde, sihirli canavarlar konusunda uzmanlaşmış gezgin büyücü Newt Scamander'ın rotası bu kez Paris'i gösteriyor.

- Filmin fragmanı İSTANBUL - İlk filmde Grindelwald'ın büyücüler aleminin karanlık tarafında yükselişe geçmesinin akabinde, sihirli canavarlar konusunda uzmanlaşmış gezgin büyücü Newt Scamander'ın rotası bu kez Paris'i gösteriyor.

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