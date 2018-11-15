Sinema - Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları
- Filmin fragmanı İSTANBUL - İlk filmde Grindelwald'ın büyücüler aleminin karanlık tarafında yükselişe geçmesinin akabinde, sihirli canavarlar konusunda uzmanlaşmış gezgin büyücü Newt Scamander'ın rotası bu kez Paris'i gösteriyor.
- Filmin fragmanı İSTANBUL - İlk filmde Grindelwald'ın büyücüler aleminin karanlık tarafında yükselişe geçmesinin akabinde, sihirli canavarlar konusunda uzmanlaşmış gezgin büyücü Newt Scamander'ın rotası bu kez Paris'i gösteriyor.