Türkiye sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 10 film vizyona girecek.

Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı yılın en çok merak edilen ve heyecanla beklenen filmlerinden "Spencer" bu hafta izleyici karşısına çıkıyor.

Adını Lady Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alan film, Prenses Diana'nın kraliyete ve Prens Charles'a veda etmeye karar verdiği 1991 yılındaki kritik Noel tatiline odaklanıyor.

ABD'de de ve İngiltere'de de seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan filmin Türkiye'de de aynı ilgiyi görmesi bekleniyor.