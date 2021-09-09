Sinema
Fragman "Z" Keegan Connor Tracy, Jett Klyne, Sean Rogerson, Sara Canning ve Stephen McHattie'nin rol aldığı, Brandon Christensen'in yönetmenliğini üstlendiği korku filmi "Z"; 8 yaşındaki oğullarının hayali arkadaşı tarafından musallat olunan bir ailenin gerilim dolu hikayesini konu alıyor.
Fragman "Z"
Keegan Connor Tracy, Jett Klyne, Sean Rogerson, Sara Canning ve Stephen McHattie'nin rol aldığı, Brandon Christensen'in yönetmenliğini üstlendiği korku filmi "Z"; 8 yaşındaki oğullarının hayali arkadaşı tarafından musallat olunan bir ailenin gerilim dolu hikayesini konu alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı