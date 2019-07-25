"Ritüel"

"Ayin" adlı filmi ile tanınan Ari Aster'in yazıp yönettiği yeni filmi "Ritüel"de Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor, William Jackson Harper, Liv Mjönes, Julia Ragnarsson, Henrik Norlen ve Anna Aström rol aldı.

Korku ve dram içerikli film, İsveç'te izole bir kasabada yaz gün dönümünün belli ritüellerle kutlandığı etkinliklere katılan genç bir çiftin iyice sarpa saran hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Kaynak: AA