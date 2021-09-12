Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haber ine göre; Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu , 2016 yılında evlenmişti. Çiftin mutluluğu geçen yıl dünyaya gelen kızları Lalin ile daha da perçinlendi. İlk kez annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal'ın bu süreçte tüm hayatı değişti. Hamilelik döneminde ortada görünmeyen oyuncu, doğum sonrası bu düzenini devam ettirdi.

Kalabalık ortamlara girmeyen ve kızını gözlerden uzak bir şekilde büyütmek isteyen Kobal, iş tekliflerine mesafeli yaklaşıyor. Oyuncu, doğum sonrasında saçlarını boyatmamaya da özen gösteriyor. Bu süreçte sağlıklı beslenen Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi Ankara'dan organik ürünler gönderiyor. Kobal, kızının her anına tanık olabilmek için gelen tekliflere de mesafeli yaklaşıyor.