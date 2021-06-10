Sındırgı'daki yangında 1 hektar orman zarar gördü
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Sındırgı'daki yangında 1 hektar orman zarar gördü

Sındırgı'daki yangında 1 hektar orman zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Necip Karatuna - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Sındırgı ilçesine bağlı Kozlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sürdürülen gençleştirme çalışmaları sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine yangına ilk olarak Kertil Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti. 11 orman işletme arazözüyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 3 su ikmal aracı ve dozerle karadan, Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle de havadan müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.İlk belirlemelere göre 1 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.


Sındırgı'daki yangında 1 hektar orman zarar gördü
Sındırgı'daki yangında 1 hektar orman zarar gördü
Sındırgı'daki yangında 1 hektar orman zarar gördü
Sındırgı'daki yangında 1 hektar orman zarar gördü
Sındırgı'daki yangında 1 hektar orman zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Necip Karatuna

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