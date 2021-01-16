Sındırgı'da etkili olan karda, araçlar yolda kaldı
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Sındırgı'da etkili olan karda, araçlar yolda kaldı

16.01.2021 23:17 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:21
Sındırgı'da etkili olan karda, araçlar yolda kaldı

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan kar sonrası bazı araçların yolda kalmasıyla kapanan Sındırgı-Akhisar yolu, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan kar sonrası bazı araçların yolda kalmasıyla kapanan Sındırgı-Akhisar yolu, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sındırgı- Akhisar yolunda bazı araçlar kar nedeniyle yolda kaldı. Trafiğe kapanan yolda, kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara, Sındırgı Belediyesi ekiplerinin yanı sıra karayolları ekipleri de destek verdi. Birkaç saatlik çalışmanın ardından yol, yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin yolun açık kalması için çalışmalara aralıksız devam edeceği öğrenildi.


- Balıkesir
Sındırgı'da etkili olan karda, araçlar yolda kaldı
Sındırgı'da etkili olan karda, araçlar yolda kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Necip KARATUNA

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