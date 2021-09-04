Sındırgı'da cirit yarışları nefes kesti
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Sındırgı'da cirit yarışları nefes kesti

İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman - Haberler | Kültür Sanat

Sındırgı'da cirit yarışları nefes kesti Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde cirit ve değnek yarışması nefes kesti.

Sındırgı'da cirit yarışları nefes kesti

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde cirit ve değnek yarışması nefes kesti.

Her yıl geleneksel olarak yapılan panayırda cirit ve değnek gösterisini izlemeye binlerce vatandaş geldi. Ata sporlarını yaşatmak adına kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen cirit ve değnek atma yarışmalarına çevre il ve ilçelerden yüze yakın sporcu katıldı. Sındırgı Belediyesi organizasyonunda, Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü ve Yağcıbedir Emlak işbirliği ile gerçekleştirilen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi. Binlerce vatandaş cirit heyecanını Kocakonak Panayırı alanında yaşadı.

Ata sporunu yaşatan ve gelecek nesillere aşılayan sporculara teşekkür eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı'da panayır dahilinde ve Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla bugün cirit müsabakaları düzenlendi. Panayırımız çok coşkulu bir şekilde devam ediyor. Halkımızın ilgisi alakası mükemmel, biz de bunu taçlandırmak için bugün hem Gördes hem Akhisar'dan yöremizden olan atçılarla beraber bir cirit müsabakası düzenledik. Halkımızın ilgisi güzel olunca bizler de çok mutlu olduk. Sındırgı Belediyesi her gün bu geleneklerle beraber coşmaya devam ediyor. Ben katılanlara ve ödül alan bütün yarışmacıları tebrik ediyorum. Halkımıza da teşekkür ederim" dedi.

Sındırgı'da cirit yarışları nefes kesti
Sındırgı'da cirit yarışları nefes kesti
Sındırgı'da cirit yarışları nefes kesti
Sındırgı'da cirit yarışları nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman

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