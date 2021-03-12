Sincik'te kaymakamlık çatısı ve okulunun çatısı uçtu

Sincik'te kaymakamlık çatısı ve okulunun çatısı uçtu Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kaymakamlık çatısı ve bir okulun çatısı uçtu.