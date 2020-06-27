Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
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Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu

Adana'da Atakent Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi. Süratli otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle kaza yaptı, direğe çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler aracın içerisinde 2 adet sınava giriş belgesi bulunca aracın, sınava yetişmek için sürat yaptığı ortaya çıktı.

27.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:16

Adana'da çocuklarını TYT sınavına yetiştirmeye çalışan 5 kişilik aile trafik kazası geçirdi. Ailenin sınava girecek 2 kızı, okula 200 metre kala meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek Ayşe ve Songül Bozdağ'ın içinde bulunduğu 33 HF 976 plakalı otomobil, sınava yetişebilmek için seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okula 200 metre kala kaza yaptı.

5 KİŞİLİK AİLE YARALANDI

Kazada otomobil yan dönerek yol kenarında bulunan direğe çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil hurdaya dönerken TYT sınavına girecek Ayşe ve Songül, otomobil sürücüsü baba Abdülmelik, anne Remziye ve Hüseyin Bozdağ yaralandı.

ARAÇTAN SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI

Kazanın ardından otomobilde sıkışanları İtfaiye CANKUR ekibi kurtarırken, polis ekipleri olay yerindeki eşyaları topladı. Eşyalar arasında bugün yapılan TYT sınavına girecek olan Ayşe ve Songül'ün sınav giriş belgelerinin olması dikkat çekti.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
216370: Çocuklar gerekirse canlarını verecek geç kaldı mı 1 sene direk çöp kimse sebebine bakmıyor ya da çözüm aramıyor hasta mi kazamı yaptı öldü mü kimin umrunda her gelen bir saçmalık yapıp gidiyor iyice sıçtılar sistemin içine Allah yardımcımız olsun korona olsan bile hastaneden çık tek kişilik odada sınava gir giremeyeceksende geçmiş olsun seneye artık canınla bile uğraşmana izin vermiyorlar
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ADİNİZ: Allah yardim etsin.
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