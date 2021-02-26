Sınav olacak mı? Sınavlar olacak mı? Sınavlar iptal oldu mu? Lise sınavları iptal olur mu?

Okulların açılmasını bekleyen öğrenciler sınavlar hakkında da detaylı araştırmalar yapıyor. Öğrenciler, sınavlar olacak mı? Sınavlar iptal oldu mu? Lise sınavları iptal olur mu ve sınav olacak mı gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar ile ilgili 1 Mart tarihine işaret etti. Peki, sınav olacak mı? Sınavlar olacak mı? Sınavlar iptal oldu mu? Lise sınavları iptal olur mu?

SINAVLAR OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk"Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik." dedi.

Köy okulları ve ana okullarında yüze yüze eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacağı açıklandı.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak.

Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek. Sınavlar, Kovid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yapılacak.