Sınav dönüşünde adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Sınav dönüşünde adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'da yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonrası memleketlerine dönen Nizip Adliyesi çalışanlarının bulunduğu araç kaza yaptı. Elim kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı.

Sınav dönüşünde adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
06.09.2020 17:39 | Son Güncelleme: 06.09.2020 18:55

Ankara'daki Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın ardından Gaziantep'e dönen Nizip Adliyesi çalışanları, yolda kaza geçirdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Nizip Adliyesi'nde çalışan 5 kişi, dün Ankara'da yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'na girdi. Sınav sonrası araçlarıyla memleketlerine dönmek üzere yola çıkan adliye personeli, Gölbaşı ilçesinde kaza yaptı. Kazada Mustafa Aytekin hayatını kaybederken Abdurrahman Türkmen, Yılmaz Dağlı, Mehmet Çakır ve Adem Kantar yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

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