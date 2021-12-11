Sinan Zorbey kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sinan Zorbey şarkıları nedir? Sinan Zorbey kaç yaşında, nereli?

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SİNAN ZORBEY KİMDİR?

Arabesk müziğin yeni prensi olarak tanıtılan Sinan Zorbey, ''Zoruma Gider'' adlı ilk albümünü geçtiğimiz ay piyasaya çıkardı. İlk kez A Takımı programında müzikseverlere seslenen Zorbey'in albümünde ''Dayanamam'', ''Bırakma Beni'', ''Mutlu Değilim'', ''Ciğerin Yansın'' gibi şarkılar yer alıyor. Yolun çok başında olduğunu belirten Zorbey'in albümünün yapımcılığını Cengiz Kurdoğlu üstleniyor. Genç şarkıcı, albümünün ilk klibini ise manken Emine Ün'le birlikte ''Bırakma Beni'' adlı şarkıya çekti.

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