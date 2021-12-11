Sinan Zorbey kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sinan Zorbey şarkıları nedir? Sinan Zorbey kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Sinan Zorbey kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sinan Zorbey şarkıları nedir? Sinan Zorbey kaç yaşında, nereli?

Sinan Zorbey kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sinan Zorbey şarkıları nedir? Sinan Zorbey kaç yaşında, nereli?
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Şarkılar Bizi Söyler konukları merak edildi. 11 Aralık Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Sinan Zorbey de yer aldı. Peki, Sinan Zorbey kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sinan Zorbey'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sinan Zorbey kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sinan Zorbey şarkıları nedir? Sinan Zorbey kaç yaşında, nereli?

SİNAN ZORBEY KİMDİR?

Arabesk müziğin yeni prensi olarak tanıtılan Sinan Zorbey, ''Zoruma Gider'' adlı ilk albümünü geçtiğimiz ay piyasaya çıkardı. İlk kez A Takımı programında müzikseverlere seslenen Zorbey'in albümünde ''Dayanamam'', ''Bırakma Beni'', ''Mutlu Değilim'', ''Ciğerin Yansın'' gibi şarkılar yer alıyor. Yolun çok başında olduğunu belirten Zorbey'in albümünün yapımcılığını Cengiz Kurdoğlu üstleniyor. Genç şarkıcı, albümünün ilk klibini ise manken Emine Ün'le birlikte ''Bırakma Beni'' adlı şarkıya çekti.

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