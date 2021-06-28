Sinan Vardar kimdir? Sinan Vardar kaç yaşında, nereli? Sinan Vardar biyografisi!

Sinan Vardar Türkiye'de Turizm sektörünün öncü isimlerindendir. Türkiye'de ilk otobüs turları organize eden isim olan Sinan Vardar Jolly Tur Onursal Başkanı'dır. Peki, Sinan Vardar kimdir? Sinan Vardar kaç yaşında, nereli? Sinan Vardar mesleği nedir? Sinan Vardar hayatı ve biyografisi nedir?

TÜRFAD Başkanı, BJK altyapısında BEFAM kurucusu, Spor Yazarı, TV yorumcusu ve Somaspor onursal başkanı'dır. Peki, Sinan Vardar kimdir? Sinan Vardar kaç yaşında, nereli? Sinan Vardar mesleği nedir? Sinan Vardar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SİNAN VARDAR KİMDİR?

Sinan Vardar Türkiye'de Turizm sektörünün öncü isimlerindendir. Türkiye'de ilk otobüs turları organize eden isim olan Sinan Vardar Jolly Tur Onursal Başkanı'dır.

Ayrıca TÜRFAD Başkanı, BJK altyapısında BEFAM kurucusu, Spor Yazarı, TV yorumcusu ve Somaspor onursal başkanı'dır.

Geçmiş yıllarda futbolda oynamış, 17 yaşında profesyonel futbol hayatına adım atmış Bandırma'da başladığı futbol serüvenini İstanbul Beykoz'da devam ettirmiştir.

O dönemlerde turizm için adımlar attığını belirten Vardar çeşitli spor kulüplerinde yöneticilik ve başkanlıkta yapmıştır. Bir çok üst düzey turizm firmasında görev yapmıştır. Evli ve bu evliliğinden iki evladı vardır, 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.