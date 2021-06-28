Sinan Vardar kimdir? Sinan Vardar kaç yaşında, nereli? Sinan Vardar biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinan Vardar kimdir? Sinan Vardar kaç yaşında, nereli? Sinan Vardar biyografisi!

Sinan Vardar kimdir? Sinan Vardar kaç yaşında, nereli? Sinan Vardar biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinan Vardar Türkiye'de Turizm sektörünün öncü isimlerindendir. Türkiye'de ilk otobüs turları organize eden isim olan Sinan Vardar Jolly Tur Onursal Başkanı'dır. Peki, Sinan Vardar kimdir? Sinan Vardar kaç yaşında, nereli? Sinan Vardar mesleği nedir? Sinan Vardar hayatı ve biyografisi nedir?

TÜRFAD Başkanı, BJK altyapısında BEFAM kurucusu, Spor Yazarı, TV yorumcusu ve Somaspor onursal başkanı'dır. Peki, Sinan Vardar kimdir? Sinan Vardar kaç yaşında, nereli? Sinan Vardar mesleği nedir? Sinan Vardar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SİNAN VARDAR KİMDİR?

Sinan Vardar Türkiye'de Turizm sektörünün öncü isimlerindendir. Türkiye'de ilk otobüs turları organize eden isim olan Sinan Vardar Jolly Tur Onursal Başkanı'dır.

Ayrıca TÜRFAD Başkanı, BJK altyapısında BEFAM kurucusu, Spor Yazarı, TV yorumcusu ve Somaspor onursal başkanı'dır.

Geçmiş yıllarda futbolda oynamış, 17 yaşında profesyonel futbol hayatına adım atmış Bandırma'da başladığı futbol serüvenini İstanbul Beykoz'da devam ettirmiştir.

O dönemlerde turizm için adımlar attığını belirten Vardar çeşitli spor kulüplerinde yöneticilik ve başkanlıkta yapmıştır. Bir çok üst düzey turizm firmasında görev yapmıştır. Evli ve bu evliliğinden iki evladı vardır, 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Burak Özçivit Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinan Vardar kimdir? Sinan Vardar kaç yaşında, nereli? Sinan Vardar biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 17:26:10. #1.14#

title