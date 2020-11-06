Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli?

Mucize Doktor dizisinin başarılı oyuncusu Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz magazin gündeminin merak edilen ismi oldu. Peki, Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli?

Dizilerin tanıdık ismi Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz merak konusu oldu. Sosyal medyada d agündme olan Sinan Güleryüz hakkında Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli, konuları araştırıldı.

SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Şubat 1986

Kaç yaşında: 34yaşında

Sinan Güleryüz, müzisyen, manken ve eski sporcudur.

KARİYER

1986 yılında Ankara'da doğan Güleryüz Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur. Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.

İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz;] Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modeli olarak çıktı. Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır.

ŞARKILAR

• Senle Ben (2018)

• Deli Yar (2018)

• Biz Bize (2019)

• Yalı Çapkını (2019)

• Gidersen Eğer (2020)

• Aşk Sensiz de Gülüyor (2020)

• Meleklerin Sözü Var

• Sorma Neden

• Kara Çiçeğim

• Sadem

• Yani

• Vay