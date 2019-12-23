: Sinan Aygün: Beni belediyeye çağırıp "Ağabey ne vereceksin?" dediler

23.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:43

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet iddiasıyla ilgili Sinan Aygün, basın toplantısı düzenledi.

"FETÖ'CÜLÜKLE SUÇLANACAK SON İNSANIM"

FETÖ'cülükle suçlanacak son insan olduğunu iddia eden Sinan Aygün, "Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum, o da bana FETÖ'cü diyor. Türkiye tarihinde FETÖ'cülükle suçlanacak son insan benim. Arkada benim cezaevine giriş-çıkış resimlerim var. Alçak FETÖ mensuplarının hakkımdaki iddianamesi var. Beraat kararım daha yeni kesinleşti. Bana 11 sene çektiren bir örgüt... Ben FETÖ'cüymüşüm. Arsanın yüzde 50'sine el koysunlar diyor. Arsanın yüzde 50'si benim değil zaten. Beni FETÖ'ye nasıl bağlamaya çalışıyor. Bunlar bana dava açtılar. Ortaklarım beni mahkemeye verdiler. Bilirkişiye gidildi. Buranın metrekaresi 5700 lira denildi. Bu arsanın 136 metresini aldım, parayı Vakıflar Bankası'na yatırdım. Geri kalan 340 metreyi Mehmet Akyüz'den aldım, parayı Vakıflar Bankası'na yatırdım" şeklinde konuştu.

"1 LİRA PARA YOLLAMADIM"

Yurt dışına para kaçırdığı iddialarına da cevap veren Aygün, "İddia edildiği gibi... Para FETÖ'cülere verildi, para yurt dışına kaçırıldı... Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına 1 lira para yollamadım. Acaba yurt dışında veya Londra'da kimin evi var? Kimlerin neleri var?" dedi.

"ANKARA'YI KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR"

Aygün rant tartışmaları hakkında, "Benim 25 bin metrekare inşaat yapmam gerekirken 120 bin metrekare inşaat yapmışım ve rant sağlamışım. Bunun değeri de 950 milyon TL'ymiş. Bu adam Ankara'yı yönetecek. Acaba belediyeyi yanlış bir işe mi sokacak yine? Burasını 550 milyona gelsin benden alsın. Çok hayırsever. Bu inşaat 120 bin metrekare doğru. Eksi 7 kat yerin dibine girdik biz. Yerin 7 kat altındaki otopark olan yeri rant olarak söylüyorlar. Burada sırf 40 bin metrekare rant dediği yer otopark. Bin küsur araç alıyor. Kanun her daireye otopark yeri ayır diyor, ben en az 2.5-3 otopark yeri ayırdım. Bu rant olan yerde, yangın merdivenleri, çöp atık ayrıştırma, hava ve tesisat bacaları var. Teraslar var. Kazan dairesi var, arıtma tesisi var. Trafolar var burada. 84 bin metrenin 40 bin metresi, artı 4 bin metresi tek bir alan. Geri kalan da bahçeler, teraslar, depolar falan filan. Buraya 25 bin metrekare inşaat yapılamazdı. Adamın teknik bilgisi olmadığı için otoparkı da satacağımı zannediyor. Kazan dairesi de satıyor diyor. Rakamı çıkartıyor. Ben bundan sonra belediyeden iskan alamam. Böyle zihniyet ile bakan bir insan. Benim inşaatımda satılabilir alan 26 bin metrekare. Kazan dairesini mi, otoparkı mı satacağım ben? Ankara'yı çok kötü günler bekliyor ben size söyleyeyim. Mansur Yavaş'a oy veren biri olarak söylüyorum bunları. Eskişehir yolu üzerinde olan hangi AVM, iş yeri, kamu kurumunun arkadan girişi var" şeklinde konuştu.

RÜŞVET İDDİASI

"Ben kuleleri bitirince, burası bittiğinde Allah rızası için babamın hayrına bir okul yapmaya niyet ettim. Ankara Valiliği'ne müracaat ettim. 16 Mart 2017'de protokolde valinin imzası var. Belediye yapma diyor, mahkeme yapma diyor, yapamadım. Okul orada yapamadım. Okulun mevzusu bu. Mansur Yavaş diyor ki; 'Biz 25 milyonu okul için istedik.' Cahil adam, 25 milyon okul bedelini sen nereden buldun ya. Programın başında 1 milyonluk okul yapıyorlar diyor. 1 milyon da yanlış 25 milyon da yanlış. Başkan doğrusu ne bunun? Bu okulun maliyeti 6.5-7 milyon liradır. 25 milyon nereden çıktı? Benden okul pazarlığı yapmaya geldiyseniz ki, öyle bir şey de yok"

"AĞABEY NE VERECEKSİN?"

Sinan Aygün belediyeye çağrılarak kendisinden rüşvet istendiğini iddia ederek, "Beni belediyeye çağırdılar. Grup odasına girdik, 8 meclis üyesi 'ağabey ne vereceksin?' dediler. Dedim ki sizde hiç mi korku yok. Burası dinleniyordur, benimle bu konuyu nasıl konuşuyorsunuz. Bu konuşma yapılıyor. Bana böyle bir teklifle gelmeyin diyorum. Burayı dinliyorlardır, CHP'nin grup odası burası, yüzlerine de dedim. Ne kadar cesaretli adamlarsınız dedim" ifadelerini kullandı.

Haber Videosu